ABD’nin Oregon eyaletinde orman yangını: Bin 700 dönümlük alan kül oldu | Video
ABD’de orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Oregon eyaletine bağlı Deschutes County’de dün çıkan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. İtfaiyeden yapılan açıklamaya göre şu ana kadar bin 700 dönümlük alan küle döndü. 2 binden fazla ev elektriksiz kalırken, bazı bölge sakinleri için tahliye emri verildi. ABD Orman Servisi, Deschutes Ulusal Ormanı'ndaki kamp alanlarını kapattı. Yangın henüz kontrol altına alınamazken, çıkış nedeni araştırılıyor.
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