Afganistan’da 6.0 büyüklüğünde deprem! Yüzlerce ölü, binlerce yaralı | Video
Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremde en az 600 kişinin öldüğü, 1500 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
