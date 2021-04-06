Alman ZDF kanalı Yunanistan'ın mültecilere karşı yasa dışı uygulamalarını belgeledi | Video

ZDF ekibi Yunan Midilli Adası arasındaki deniz koridorunu denetleyen Türk Sahil Güvenlik ekiplerine eşlik ederek Yunanistan'ın mültecileri geri ittiği yasa dışı uygulamayı belgeledi.

Midilli açıklarındaki Yunan kara suları sınırında AB Sınır Güvenlik Ajansına (Frontex) bağlı bir botun yanına gelen iki Yunan sahil güvenlik botunun sığınmacıların lastik botunu hareketsiz hale getirdiği görülüyor.

Yunanistan'ı geri itmesinin ardından Türkiye tarafından kurtarılan Yusuf Ali adlı Filistinli mülteci ZDF muhabirine Yunan polisinin acımasız müdahalesine dikkati çekerek, "Bizlere yumruk ve sopalarla vurdular. Bizi batırmak istediler. 'Defolun Türkiye'ye geri dönün' diye bağırdılar." ifadelerini kullandı.

Görüntülerde görüşüne yer verilen diğer bir mülteci kadın ise "Bundan birkaç gün önce karşıdaki Yunan adasına geçmeyi başardım. Ancak orada bizi çocuklarla birlikte lastik bir bota yerleştirdiler ve ters istikamette yeniden denize saldılar." diyerek Yunanistan'ın insanlık dışı uygulamasını eleştirdi.

Alman muhabir ayrıca mülteci botlarının Yunanistan tarafından Türk kara sularına yönlendirilmesinin ardından şişme bottaki mültecilerin Türk Sahil Güvenlik görevlileri tarafından kıyıya alınabildiğine dikkati çekerek, "Bu arada Frontex bütçesinin 1,6 milyar avroya yükseltilmesi planlanıyor. Avrupa kaleyi sağlamlaştırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"FRONTEX SORUŞTURMALARIN ODAĞINDA"

Brüksel merkezli "EU Observer" internet sitesi, Frontex'ten temin ettiği belgelerle Atina yönetiminin, Yunan Sahil Güvenliğine sığınmacıları Türk kara sularına geri itme yönünde talimat verdiğini ortaya koymuştu.

Almanya'nın Der Spiegel dergisinin araştırmasında da Yunan sınır muhafızlarının, mültecileri Yunanistan'a ulaşmamaları için açık denize geri ittikleri ve Frontex'in de uluslararası hukuka aykırı bu operasyonlarda yer aldığı ifade edilmişti.

Frontex tarafından kullanılan bir uçağın mültecileri durdurduğu, uçaktaki kamera görüntülerinin Varşova'daki Frontex Genel Merkezine canlı olarak aktarıldığı ancak Frontex'in söz konusu bölgeye mültecilerin kurtarılması için yardım göndermediği belirtilmişti.

Spiegel'in ve başka medya kuruluşlarının zorla geri göndermelerin birçoğunu tam olarak belgelemiş olmasına rağmen Yunan hükümeti, mültecilerin Türkiye'ye zorla geri gönderildiğini reddediyor.

Uluslararası medyada Yunanistan'ın kendi kara sularında bulunan sığınmacıları Türkiye'ye geri ittiği yönünde çıkan haberlerin ardından AB Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (OLAF) ve AB Ombudsman Kurumu da Frontex hakkında soruşturma başlatmıştı.

AB Komisyonunun ajanstan sorumlu üyesi Ylva Johansson da Frontex yönetimini kasımda acil toplantıya çağırmıştı.

Frontex Direktörü Fabrice Leggeri ise kurumunun Yunanistan'ın mültecileri açık denize geri itmesine destek verdiği yönündeki iddiaları reddetmişti.