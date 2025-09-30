Video Dünya Almanya Başbakanı Merz: "Gazze Planı, savaşın sona ermesi için en iyi fırsat" | Video
Almanya Başbakanı Merz: "Gazze Planı, savaşın sona ermesi için en iyi fırsat" | Video

30.09.2025 | 12:39

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla sunduğu plandan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bu 7 Ekim 2023'ten bu yana süren savaşın sona ermesi için en iyi fırsat. Almanya planın uygulanmasına katkıda bulunmaya hazırdır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu Gazze Planı'na destek veren ülkeler arasına Almanya da katıldı. Almanya Başbakanı Friedrich Merz bakanlar kurulu toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla sunduğu plandan memnuniyet duyduğunu söyledi. Merz, "Neredeyse 3 yıl süren çatışmalardan sonra bu plan savaşı sona erdirmek için şimdiye kadarki en iyi fırsat. İsrail'in bu planı desteklemesi önemli bir ilerleme. Şimdi Hamas'ın da onay vermesi ve barışa giden yolu açması gerekiyor. Bu gerçekten gerekli olan son adım ve Hamas'ı da planı onaylamaya çağırıyorum, böylece bölgede barışa giden yol açılsın" diye konuştu. Merz, ABD Başkanı Trump ile plana destek veren ülkelere çabalarından dolayı teşekkür etti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Almanya'nın planın hayata geçirilmesine destek verdiğini de açıklayarak, "Anlaşma sağlanırsa, Almanya planın uygulanmasına katkıda bulunmaya hazırdır. Bu siyasi, insani ve elbette bölgenin yeniden inşası için de geçerlidir. Bunu, bir gün İsrailliler ve Filistinlilerin iki devlette barış içinde ve güven içinde yaşayabilecekleri yeni bir Orta Doğu için yapılan bir çalışma olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

