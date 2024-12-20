Arjantin’de iniş sırasında pistten çıkan özel jet yerleşim yerine daldı: 2 ölü, 1 yaralı | Video
Arjantin’de iniş sırasında pistten çıkan özel jet yerleşim yerine daldı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Yetkililer, uçağın çarptığı evlerden birinde yaşayan 73 yaşındaki bir kişinin tedavi için hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Arjantin basınında yer alan haberlerde, pilotların iniş sırasında yaşanan sorun nedeniyle pisti pas geçmek için hızlanarak tekrar havalanmaya çalıştığını ve pistten çıktığını belirtti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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