Video Dünya Avrupa’da gıda yardımı kuyruğu | Video
Avrupa’da gıda yardımı kuyruğu | Video

Avrupa’da gıda yardımı kuyruğu | Video

30.09.2022 | 13:07

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Avrupa'da gıda bankalarına başvuru sayısı artıyor, uzun kuyruklar oluşuyor. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, Hollanda’dan izlenimlerini aktardı.

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