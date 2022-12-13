Video Dünya Azerbaycanlı aktivistlerin Laçın Koridoru'ndaki protestosu devam ediyor | Video
Azerbaycanlı aktivistlerin Laçın Koridoru'ndaki protestosu devam ediyor | Video

Azerbaycanlı aktivistlerin Laçın Koridoru'ndaki protestosu devam ediyor | Video

13.12.2022 | 13:55

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Azerbaycanlı aktivistlerin Laçın Koridoru’ndaki protestosu devam ediyor | Video 05:19
Azerbaycanlı aktivistlerin Laçın Koridoru'ndaki protestosu devam ediyor | Video 13.12.2022 | 13:55
Brezilya’da Bolsonaro destekçileri, park halindeki araçları ateşe verdi | Video 03:50
Brezilya’da Bolsonaro destekçileri, park halindeki araçları ateşe verdi | Video 13.12.2022 | 11:01
ABD: İran’daki infazlar, İranlı liderlerin kendi halkından korktuğunun göstergesi | Video 01:08
ABD: "İran'daki infazlar, İranlı liderlerin kendi halkından korktuğunun göstergesi" | Video 13.12.2022 | 10:05
Fransa’da süpermarkette baltalı saldırı: 3 yaralı | Video 00:18
Fransa’da süpermarkette baltalı saldırı: 3 yaralı | Video 13.12.2022 | 08:58
Mekke’de şiddetli yağış: Eğitime ara verildi | Video 03:59
Mekke'de şiddetli yağış: Eğitime ara verildi | Video 12.12.2022 | 15:21
Kabil’de yabancıların kaldığı otele silahlı saldırı | Video 01:06
Kabil'de yabancıların kaldığı otele silahlı saldırı | Video 12.12.2022 | 14:05
Jersey Adası’ndaki patlamada can kaybı 5’e yükseldi | Video 02:02
Jersey Adası'ndaki patlamada can kaybı 5'e yükseldi | Video 12.12.2022 | 08:43
Ay yörüngesine gönderilen Orion uzay aracı Dünya’ya döndü | Video 01:50
Ay yörüngesine gönderilen Orion uzay aracı Dünya’ya döndü | Video 12.12.2022 | 08:43
Japonya’nın Ay’a iniş aracı SpaceX roketi ile fırlatıldı | Video 04:58
Japonya'nın Ay'a iniş aracı SpaceX roketi ile fırlatıldı | Video 11.12.2022 | 12:26
2022 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu | Video 11:42
2022 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu | Video 11.12.2022 | 08:32
Hindistan’da Mandous Kasırgası: 4 ölü | Video 02:39
Hindistan’da Mandous Kasırgası: 4 ölü | Video 11.12.2022 | 08:31
Jersey Adası’nda patlama: 1 ölü | Video 00:57
Jersey Adası'nda patlama: 1 ölü | Video 10.12.2022 | 15:24
Hawaii’deki Mauna Loa yanardağı ana yol için risk oluşturmuyor | Video 01:12
Hawaii'deki Mauna Loa yanardağı ana yol için risk oluşturmuyor | Video 09.12.2022 | 16:07
Rusya’da AVM’de yangın! Alevler 18 bin metrekarelik alana yayıldı | Video 02:15
Rusya'da AVM'de yangın! Alevler 18 bin metrekarelik alana yayıldı | Video 09.12.2022 | 10:28
Celine Dion, nadir görülen bir hastalığa yakalandı | Video 05:15
Celine Dion, nadir görülen bir hastalığa yakalandı | Video 09.12.2022 | 08:45
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsveç ve Finlandiya, Türkiye’nin endişelerini gidermek için somut adımlar attı | Video 04:28
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin endişelerini gidermek için somut adımlar attı" | Video 09.12.2022 | 08:39
İsrail askerleri Batı Şeria’da 3 Filistinliyi öldürdü | Video 05:54
İsrail askerleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürdü | Video 08.12.2022 | 12:32
Endonezya’da 5.8 büyüklüğünde deprem | Video 01:55
Endonezya'da 5.8 büyüklüğünde deprem | Video 08.12.2022 | 10:14
Peru’da Pedro Castillo’nun görevden alınması sonrası ülkenin yeni başkanı Dina Boluarte yemin ederek göreve başladı | Video 08:01
Peru’da Pedro Castillo’nun görevden alınması sonrası ülkenin yeni başkanı Dina Boluarte yemin ederek göreve başladı | Video 08.12.2022 | 08:49
İspanya’da tren kazası: 155 yaralı | Video 00:15
İspanya’da tren kazası: 155 yaralı | Video 07.12.2022 | 14:38

Azerbaycanlı aktivistler ve çevreci sivil toplum kuruluşları, Rus barış gücünün geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarındaki doğal kaynakların hukuka aykırı şekilde kullanılmasının önlenmesi için Laçın Koridoru’ndaki protestolarına devam ediyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Azerbaycan'ın Karabağ bölgesine bağlı Şuşa'da Rus barış güçlerinin kontrolünde bulunan bir yolda toplanan Azerbaycanlı aktivistlerin ve sivil toplum kuruluşu üyelerinin, Rus barış gücünün geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarındaki doğal kaynakların hukuka aykırı şekilde kullanılmasının önlenmesi ve bunun çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması amacıyla dün sabah saatlerinde başlattığı protestolar devam ediyor. Geceyi bölgeye kurulan çadırlarda geçiren aktivistler, sık sık "Volkov, cevap ver" ve "Çevre terörüne son verin" sloganları attı. Başkent Bakü ve civar illerden gelenlerle birlikte eyleme katılanların sayısı da her geçen saat artıyor. Hankenti şehrine giden Laçın Koridoru yolunu kapatan protestocular, Karabağ'da geçici olarak konuşlanan Rus barış gücü komutanı Andrey Volkov'un bölgeye gelmesini ve taleplerini dinlemesini istiyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA