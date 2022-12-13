Azerbaycanlı aktivistlerin Laçın Koridoru'ndaki protestosu devam ediyor | Video

Azerbaycanlı aktivistler ve çevreci sivil toplum kuruluşları, Rus barış gücünün geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarındaki doğal kaynakların hukuka aykırı şekilde kullanılmasının önlenmesi için Laçın Koridoru’ndaki protestolarına devam ediyor.

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesine bağlı Şuşa'da Rus barış güçlerinin kontrolünde bulunan bir yolda toplanan Azerbaycanlı aktivistlerin ve sivil toplum kuruluşu üyelerinin, Rus barış gücünün geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarındaki doğal kaynakların hukuka aykırı şekilde kullanılmasının önlenmesi ve bunun çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması amacıyla dün sabah saatlerinde başlattığı protestolar devam ediyor. Geceyi bölgeye kurulan çadırlarda geçiren aktivistler, sık sık "Volkov, cevap ver" ve "Çevre terörüne son verin" sloganları attı. Başkent Bakü ve civar illerden gelenlerle birlikte eyleme katılanların sayısı da her geçen saat artıyor. Hankenti şehrine giden Laçın Koridoru yolunu kapatan protestocular, Karabağ'da geçici olarak konuşlanan Rus barış gücü komutanı Andrey Volkov'un bölgeye gelmesini ve taleplerini dinlemesini istiyor.