Video Dünya Biden konuştuğu sırada meydana gelen patlama sesi korumaları alarm durumuna geçirdi! | Video
Biden konuştuğu sırada meydana gelen patlama sesi korumaları alarm durumuna geçirdi! | Video

Biden konuştuğu sırada meydana gelen patlama sesi korumaları alarm durumuna geçirdi! | Video

18.12.2023 | 11:27

ABD Başkanı Biden'a bir gazetecinin "Anketlerde neden Trump'a karşı kaybediyorsunuz?" sorusuna, Biden: Sen yanlış ankete bakıyorsun… diye cevap verdi. Tam o sırada Biden'ın yakınında bir yerde gelen bir patlama sesi meydana geldi. ABD Başkanının korumaları hemen alarm durumuna geçirek Biden'ı bölgeden uzaklaştırırken yaşadıkları panik kameralara böyle yansıdı...

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