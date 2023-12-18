Biden konuştuğu sırada meydana gelen patlama sesi korumaları alarm durumuna geçirdi! | Video

ABD Başkanı Biden'a bir gazetecinin "Anketlerde neden Trump'a karşı kaybediyorsunuz?" sorusuna, Biden: Sen yanlış ankete bakıyorsun… diye cevap verdi. Tam o sırada Biden'ın yakınında bir yerde gelen bir patlama sesi meydana geldi. ABD Başkanının korumaları hemen alarm durumuna geçirek Biden'ı bölgeden uzaklaştırırken yaşadıkları panik kameralara böyle yansıdı...