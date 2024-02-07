Biden’ın yine kafası karıştı: “Hamas” yerine “muhalefet” dedi | Video
ABD Başkanı Joe Biden, dün Beyaz Saray’da açıklama yaptığı sırada gelen esir anlaşmasına ilişkin soru üzerine, “Bazı adımlar var ama muhalefetten bir tepki geldi” dedi. Etrafındakilerin “Muhalefet” kelimesini “Hamas” olarak düzeltmesiyle Biden, “Pardon, Hamas’tan bir tepki geldi” ifadelerini kullandı.
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