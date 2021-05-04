Bisikletli kişiler korkuttu, genç kadın tren yoluna düştü | Video

İrlanda'nın başkenti Dublin'de bulunan Howth Tren İstasyonu'nda korkunç bir olay yaşandı. Trene yetişmek isteyen genç bir kadın, kendisini bisikletle korkutan kişilerden kaçmak isterken tren yoluna düştü. Polis, iki bisikletliyi yakalamak için çalışma başlattı.