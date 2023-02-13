BM Konferansı'nın oturumu, depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başladı | Video
Birleşmiş Milletler (BM) Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) 73. İcra Oturumu Toplantısı, Türkiye ve Suriye'de deprem nedeniyle hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunularak başladı.
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