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Brezilya'da seçimleri kaybeden Bolsonaro'dan

Brezilya'da seçimleri kaybeden Bolsonaro'dan "barikatları kaldırın" çağrısı | Video

03.11.2022 | 09:55

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Brezilya’da yapılan devlet başkanlığı seçimlerini Luiz Inacio Lula da Silva’nın kazanmasının ardından Başkan Jair Bolsonaro, destekçilerine barikatları kaldırın çağrısı yaptı.

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Brezilya'da geçtiğimiz pazar günü düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçimini Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun kaybetmesinin ardından destekçilerinin protestoları sürüyor. Sosyal medya hesabından destekçilerine seslenen Bolsanaro, "Sizin kadar üzgünüm ama başımızı dik tutmalıyız. Protestolar ve gösteriler memnuniyetle karşılanıyor, bunlar demokratik oyunun bir parçası. Ancak hoş olmayan bir şey var. Brezilya'da otoyolların kapatılması insanların gelip gitme hakkına zarar veriyor. Diğer insanların haklarına saygı göstermelisiniz. Yolları açın. Benimle olduğunuzdan eminim. Benim ricam yollarla ilgili. Milletimizin iyiliği için engelleri kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

BOLSONARO SEÇMENLERİNİN PROTESTOLARI SÜRÜYOR
Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro seçmenleri ülke genelinde protesto gösterilerine başladı. Seçimleri az farkla İşçi Partisi adayı Luiz Inacio Lula da Silva'nın kazandığının açıklanmasının ardından sonuçtan memnun olmayan Bolsonaro yandaşları kamyonlarla barikat kurarak birçok otoyolu trafiğe kapattı. Brezilya Federal Otoyol Polisi'nin (PRF) bildirdiğine göre eylemciler ülke çapında 227 federal otoyolunda ulaşımı engelledi.

LULA YÜZDE 1,8 FARKLA ZAFER ELDE ETMİŞTİ
Devlet başkanlığı seçimlerini Lula yüzde 50,9 oy oranıyla kazanırken, Bolsonaro ise oyların yüzde 49,1'ini almıştı. İlk sonuçların açıklanmasının ardından Brezilya Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE) Başkanı Alexandre de Moraes açıklama yaparak seçimi Lula'nın kazandığını bildirmiş, seçimlerde itiraz edilecek herhangi bir durumun olmadığını ifade etmişti.

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