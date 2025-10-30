Video Dünya Brezilya’da suç çetelerine operasyon! Yüzlerce ölü | Video
Brezilya’da suç çetelerine operasyon! Yüzlerce ölü | Video

Brezilya’da suç çetelerine operasyon! Yüzlerce ölü | Video

30.10.2025 | 12:29

Brezilya’da suç çetesine yönelik, "favela" adlı gecekondu mahallelerine düzenlenen operasyonda bir kısmı polis toplam 132 kişi hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Brezilya'da Rio de Janeiro kentinde bulunan favela adlı gecekondu mahallelerine polis tarafından operasyon düzenlendi. Yerel basın, geniş çaplı operasyonda 4'ü polis olmak üzere toplam 132 kişinin hayatını kaybettiğini bildirerek, en az 81 kişinin de gözaltına alındığını duyurdu. Operasyonda 4 sivilin yaralandığı kaydedilirken, 31 otomatik tüfek ve büyük miktarda da uyuşturucu madde ele geçirildiği açıklandı. Operasyon, Rio de Janeiro'nun kenar mahallelerindeki yoksul ve yoğun nüfuslu Alemao ve Penha favela komplekslerinde yürütüldü.

OPERASYONA 2 BİN 500 PERSONEL KATILDI
Rio de Janeiro Valisi Claudio Castro, suçluların polis ve sivillerin üzerine patlayıcılar bırakmak için insansız hava araçları kullandığını açıkladı. Vali Castro, "Uyuşturucu terörizmine karşı duyuyoruz" ifadelerini kullanarak, operasyonda 2 bin 500 güvenlik personeli ve 32 zırhlı aracın yer aldığını aktardı.
Geniş çaplı operasyon, Brezilya'nın 2025 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP30) çerçevesinde önemli etkinliklere ev sahipliği yapmasına birkaç gün kala gerçekleşti. Rio de Janeiro, iklim zirvesi öncesinde ayrıca önümüzdeki hafta küresel belediye başkanları C40 zirvesine ve Prens William'ın çevreciliğe katkı sağlayanlara verilen Earthshot Ödülü törenine ev sahipliği yapacak.

KIZIL KOMUTA ÇETESİNE YÖNELİK EN BÜYÜK OPERASYON
Büyük çaplı uluslararası etkinlikler öncesinde geniş çaplı polis operasyonlarının olağan olduğu Rio de Janeiro'da bugün gerçekleştirilen operasyon, en büyük uyuşturucu ve silah kaçakçılığı çetelerinden Kızıl Komuta (Comando Vermelho) aleyhinde bugüne kadarki en büyük operasyon olarak nitelendirdi. Çatışmalar nedeniyle sağlık ve eğitim kurumunun faaliyetlerinin aksadığı ve otobüs güzergahlarının değiştirildi

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Brezilya’da suç çetelerine operasyon! Yüzlerce ölü | Video 02:17
Brezilya’da suç çetelerine operasyon! Yüzlerce ölü | Video 30.10.2025 | 12:29
Karayipler’i vuran Melissa Kasırgasında can kaybı 34’e yükseldi | Video 06:50
Karayipler'i vuran Melissa Kasırgasında can kaybı 34'e yükseldi | Video 30.10.2025 | 12:21
ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Xi ile Güney Kore’de bir araya geldi | Video 01:22
ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Xi ile Güney Kore’de bir araya geldi | Video 30.10.2025 | 07:45
Kosovalı 102 kadın, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 102. yıldönümü için bayrak ördü | Video 03:30
Kosovalı 102 kadın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıldönümü için bayrak ördü | Video 30.10.2025 | 06:16
Putin’in Özel Temsilcisi Dmitriev’den bir yıl içinde Ukrayna ile barış sağlanabileceği mesajı | Video 04:10
Putin’in Özel Temsilcisi Dmitriev’den bir yıl içinde Ukrayna ile barış sağlanabileceği mesajı | Video 30.10.2025 | 06:15
Kenya’da düşen uçağın Macar ve Alman turistleri taşıdığı açıklandı | Video 00:10
Kenya'da düşen uçağın Macar ve Alman turistleri taşıdığı açıklandı | Video 28.10.2025 | 15:07
ABD ordusu, Melissa Kasırgasını görüntüledi | Video 08:59
ABD ordusu, Melissa Kasırgasını görüntüledi | Video 28.10.2025 | 13:25
Karadağ’da Türk vatandaşlarına saldırı hazırlığındaki kişiler gözaltına alındı | Video 01:29
Karadağ’da Türk vatandaşlarına saldırı hazırlığındaki kişiler gözaltına alındı | Video 28.10.2025 | 13:25
Japonya ve ABD arasında ekonomik iş birliği ve nadir element anlaşmaları imzalandı | Video 04:27
Japonya ve ABD arasında ekonomik iş birliği ve nadir element anlaşmaları imzalandı | Video 28.10.2025 | 10:34
İsrail, 1 esirin daha cenazesini Hamas’tan teslim aldı | Video 00:51
İsrail, 1 esirin daha cenazesini Hamas'tan teslim aldı | Video 28.10.2025 | 09:01
Filipinler’de Taal Yanardağı’nda art arda patlama | Video 02:36
Filipinler’de Taal Yanardağı’nda art arda patlama | Video 27.10.2025 | 13:41
İsrail’den Kızıl Haç ve Mısırlı ekiplere Gazze’de esir cenazesi aramalarına izin | Video 00:50
İsrail’den Kızıl Haç ve Mısırlı ekiplere Gazze’de esir cenazesi aramalarına izin | Video 27.10.2025 | 08:54
Gazze’de bir çadır, hayvanat bahçesinin kalan canlarına sığınak oldu | Video 04:33
Gazze’de bir çadır, hayvanat bahçesinin kalan canlarına sığınak oldu | Video 26.10.2025 | 16:55
Irak’ta petrol sahasında patlama: 1 ölü, 7 yaralı | Video 01:23
Irak’ta petrol sahasında patlama: 1 ölü, 7 yaralı | Video 26.10.2025 | 13:41
ABD’de emeklilik krizi yaşlıları evsizliğe sürüklüyor | Video 01:20
ABD’de emeklilik krizi yaşlıları evsizliğe sürüklüyor | Video 26.10.2025 | 13:06
ABD Başkanı Trump: Barış yapma konusunda BM’den çok daha iyiyim | Video 07:23
ABD Başkanı Trump: "Barış yapma konusunda BM'den çok daha iyiyim" | Video 26.10.2025 | 11:16
Hindistan’da motosiklet yolcu otobüsüne çarptı: 25 ölü | Video 00:43
Hindistan'da motosiklet yolcu otobüsüne çarptı: 25 ölü | Video 24.10.2025 | 11:57
Kamboçya Savunma Bakanı: Tayland ile pazar günü barış anlaşması imzalayacağız | Video 05:02
Kamboçya Savunma Bakanı: "Tayland ile pazar günü barış anlaşması imzalayacağız" | Video 23.10.2025 | 15:02
Venezuela’da bir uçak havalandıktan saniyeler sonra düştü! Korku dolu anlar kamerada | Video 00:20
Venezuela'da bir uçak havalandıktan saniyeler sonra düştü! Korku dolu anlar kamerada | Video 23.10.2025 | 15:15
ABD ordusu, Pasifik Okyanusu’nda ilk kez uyuşturucu kaçakçılarına saldırı düzenledi | Video 00:24
ABD ordusu, Pasifik Okyanusu’nda ilk kez uyuşturucu kaçakçılarına saldırı düzenledi | Video 23.10.2025 | 13:14

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY