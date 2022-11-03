Video Dünya Brezilya'da yol kapatan Bolsonaro destekçilerinin arasına araç daldı | Video
Brezilya'da yol kapatan Bolsonaro destekçilerinin arasına araç daldı | Video

Brezilya'da yol kapatan Bolsonaro destekçilerinin arasına araç daldı | Video

03.11.2022 | 13:48

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Brezilya'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerini Luiz Inacio Lula da Silva’nın kazanmasının ardından Başkan Jair Bolsonaro destekçilerinin protestoları sürerken, araçla göstericilerin arasına dalan adam önüne çıkanı ezdi.

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Brezilya'da geçtiğimiz pazar günü düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçimini Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun kaybetmesinin ardından Bolsonaro destekçilerinin protestoları sürüyor. Mirassol kentinde, seçimi kaybeden Bolsonaro destekçilerinin düzenlediği yol kapatma eyleminde, bir araç göstericilerin arasına daldı. Polis, olayda 2 polis memuru 12 yaşında bir çocuk olmak üzere 16 kişinin yaralandığını bildirdi.

BOLSONARO SEÇMENLERİNİN PROTESTOLARI SÜRÜYOR
Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro seçmenleri ülke genelinde protesto gösterilerine başladı. Seçimleri az farkla İşçi Partisi adayı Luiz Inacio Lula da Silva'nın kazandığının açıklanmasının ardından sonuçtan memnun olmayan Bolsonaro yandaşları kamyonlarla barikat kurarak birçok otoyolu trafiğe kapattı. Brezilya Federal Otoyol Polisi'nin (PRF) bildirdiğine göre eylemciler ülke çapında 227 federal otoyolunda ulaşımı engelledi.

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