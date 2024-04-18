Dubai'de selde mahsur kalan kedi, aracın kapısına tutunarak yardım bekledi | Video
Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) vuran selde bir aracın kapı koluna tutunarak hayatta kalmaya çalışan kedi, polis tarafından kurtarıldı.
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