Video Dünya Emevi Camii'nde cuma namazı yoğunluğu | Video
Emevi Camii'nde cuma namazı yoğunluğu | Video

Emevi Camii'nde cuma namazı yoğunluğu | Video

03.01.2025 | 14:33

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından özgürlüğüne kavuşan halk, başkent Şam'daki tarihi Emevi Camii'nde cuma namazını kıldı.

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Suriye'nin başkenti Şam'da halk, Esad rejiminin devrilmesinin ardından dördüncü cuma namazını kılmak üzere tarihi Emevi Camii'ne akın etti. Emevi Camii'ne gelenler, namaz öncesi cami ve çevresinde yoğunluk oluşturdu. Yüzlerce kişi avluda ve içeride saf tutarak cuma namazını kıldı.
Namazın ardından ülkenin yeni bayrağını sallayan Suriyeliler, özgürlüğü kutladı.

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