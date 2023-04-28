Endonezya’da tekne battı: 11 ölü, 9 kayıp | Video
Endonezya'nın Sumatra Adası açıklarında bir teknenin batması sonucu en az 11 kişi hayatını kaybetti, kayıp 9 kişi ise aranıyor.
Kayıp kişileri arama çalışmaları sürüyor.
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