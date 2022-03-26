"Esselamu Aleyküm" diyerek sözlerine başladı! Zelenskiy İslam dünyasında seslendi: Ukraynalı Müslümanlar...
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Doha Forumu’na online bağlantı ile katıldı. "Esselamu Aleyküm" diyerek sözlerine başlayan Zelenskiy, yaklaşan Ramazan ayına ve dünyada çıkabilecek gıda krizine değindi. Zelenskiy, "Ukraynalı Müslümanlar, Ramazan ayında ellerinde silahlarla ülkesini korumak zorunda kalacak" dedi.