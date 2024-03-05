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Filipinler ile Çin sahil güvenlik gemileri çarpıştı: 4 yaralı | Video

Filipinler ile Çin sahil güvenlik gemileri çarpıştı: 4 yaralı | Video

05.03.2024 | 14:07

Filipinler sahil güvenlik gemisi, tartışmalı Güney Çin Denizi'nde karşı karşıya geldiği Çin'e ait bir sahil güvenlik gemisi ile çarpıştı, 4 Filipinli yaralandı. Filipinler sahil güvenliği, Çin'i tehlikeli manevralar yapmakla suçladı. İki ülkenin sahil güvenlik gemilerinin çarpıştığı bir diğer olay sonucunda ise Filipinler gemisinde hasar meydana geldi.

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Çin ile Filipinler arasında tansiyon yine yükseldi. Filipinler Sahil Güvenlik Sözcüsü Jay Tarriela yaptığı açıklamada, "BRP Sindangan" sahil güvenlik gemisinin ordunun ikmal operasyonuna katıldığı sırada Çin'e ait sahil güvenlik gemisi ile tartışmalı Ayungin Shoal bölgesinde karşılaştığını belirtti. Tarriela, geminin operasyon boyunca tehlikeli manevralar yapan Çin sahil güvenlik gemisinin engellemeleriyle karşı karşıya kaldığını aktardı. Çin sahil güvenlik gemisinin "yasa dışı eylemleri" sonucu yerel saatle 06.32'de Filipinler sahil güvenlik gemisi ile çarpıştığını duyuran Tarriela, Filipinler'e ait gemide hasar meydana geldiğini belirtti.

İKİNCİ ÇARPIŞMADA 4 YARALI
Tarriela, saat 08.15'te ise tehlikeli manevra yapan farklı Çin gemilerinden birinin, Filipinler sahil güvenliğine ait Unaizah May 4 (UM4) gemisi ile çarpıştığını, Çin gemilerinin ayrıca UM4 gemisine aynı anda tazyikli su sıktığını duyurdu. Tazyikli su nedeniyle geminin ön camının kırıldığını, en az 4 personelin hafif yaralandığını aktaran Sözcü Tarriela, yaralı personellerin tedavi edildiğini, geminin Palawan adasına döndüğünü ifade etti. Tarriela, "Çin'in Filipinler'in operasyonuna yönelik eylemleri ve tehlikeli manevraları, bir kez daha halkımızın hayatını riske attı, UM4 gemisindeki Filipinlilerin yaralanmasına yol açtı. Çin Halk Cumhuriyeti'nin bu yasa dışı ve sorumsuz eylemleri sistematik ve tutarlı bir şekilde gerçekleştirmesi, barışçıl diyalog ve gerilimlerin azaltılması yönündeki çağrıların samimiyetini sorgulatmaktadır. Filipinler ise uluslararası hukuka, özellikle UNCLOS'a (Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi) ve yasal olarak bağlayıcı 2016 Tahkim Kararına uygun olarak barışçıl ve sorumlu bir şekilde hareket etmeye devam ediyor. Diğerlerinin meşru ve yasal hakları dikkate alınmadan barış ve istikrar sağlanamaz. Filipinler'in, münhasır ekonomik bölgemizin ve kıta sahanlığımızın bir parçasını oluşturan Ayungin Shoal dahil deniz bölgelerimiz üzerindeki yasal haklarımızı kullanması engellenemeyecektir. Çin'den uluslararası toplumun sorumlu ve güvenilir bir üyesi olduğunu göstermesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İKİ ÜLKENİN GÜNEY ÇİN DENİZİ'NDEKİ EGEMENLİK İDDİALARI TANSİYONU YÜKSELTİYOR
Çin, Güney Çin Denizi'nin büyük bir bölümü üzerinde hak iddia ederken, Filipinler, Brunei, Malezya, Tayvan ve Vietnam da bölgede egemenlik iddialarında bulunuyor.

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