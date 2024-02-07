Filipinler'de toprak kayması: 45 yaralı, 41 kayıp | Video
Filipinler'de dün meydana gelen toprak kaymasında 45 kişi yaralanırken, 41 kişiden haber alınamadığı bildirildi.
Bölgede en az 3 otobüsün ve bazı yapıların toprağa gömüldüğünü öğrenilirken, Filipinler ordusunun yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarına hükümete bağlı ekiplerle özel kurtarma ekiplerinin de destek verdiği duyuruldu.
Filipinler'de yaklaşık 10 gündür etkisini sürdüren şiddetli sağanak yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında en az 17 kişi hayatını kaybetmişti.
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