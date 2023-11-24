Filistinliler İsrail'in engellemelerine rağmen Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldı | Video 24.11.2023 | 14:34 Filistinliler, İsrail'in engellemelerine ve geniş kısıtlamalarına rağmen cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya akın etti. İsrail güçleri, Filistinlilere gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gazze Şeridi'nde ilk kez geçici insani ara verilmesinin ardından kılınan cuma namazı öncesi Kudüs'te yine gerginlik yaşandı. Filistinliler, İsrail tarafından getirilen geniş kısıtlamalara rağmen cuma namazını kılmak için işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'ya akın etti. İsrail güçleri, kısıtlamalar nedeniyle Mescid-i Aksa'ya alınmayan Filistinlilere tazyikli su ile müdahale etti. Gaz bombası ile kalabalığı dağıtmaya çalışan İsrail güvenlik güçleri, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya alınmasını engelledi. Katar'ın arabuluculuğunda İsrail ile Hamas arasında varılan 4 günlük insani ara, bugün yerel saatle 07.00'de başlamıştı.