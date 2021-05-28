Video Dünya Fransa’da polise bıçaklı saldırı | Video

Fransa’da polise bıçaklı saldırı | Video

Fransa’da polise bıçaklı saldırı | Video
28.05.2021 | 15:58

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Fransa'nın Nantes kenti yakınlarında bulunan bir karakolda gerçekleştirilen saldırıda 1 polis memuru yaralandı. Saldırının ardından olay yerinden kaçan zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Fransa'nın Nantes kenti yakınlarında bulunan bir karakolda gerçekleştirilen saldırıda 1 polis memuru yaralandı. Saldırının ardından olay yerinden kaçan zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı.

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