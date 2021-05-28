Fransa’da polise bıçaklı saldırı | Video
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Fransa'nın Nantes kenti yakınlarında bulunan bir karakolda gerçekleştirilen saldırıda 1 polis memuru yaralandı. Saldırının ardından olay yerinden kaçan zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Fransa'nın Nantes kenti yakınlarında bulunan bir karakolda gerçekleştirilen saldırıda 1 polis memuru yaralandı. Saldırının ardından olay yerinden kaçan zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı.