Fransa'da sokaklar yangın yeri! Olaylar Belçika'ya da sıçradı! | Video

Fransa'da bir polis memurunun 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesi ile 17 yaşındaki Nael M. isimli genç sürücüyü öldürmesine tepki büyüyor. 4 kentte 3 Temmuz'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine rağmen protestocular sokakları birbirine kattı. Paris'in doğusunda bir belediye binası ateşe verilirken araçların kundaklandığı ve dükkanların yağmalandığı bilgisi verildi. Öte yandan şiddet olaylarının bir Avrupa ülkesine daha sıçradığı bildirildi. Ülke adeta yangın yerine dönerken Macron'un Elton John ile yan yana fotoğrafı tepki çekti. Macron'dan konuya ilişkin bir son dakika açıklaması geldi. Savaş alanına dönen ülkede bu akşamdan itibaren toplu taşıma seferlerinin durdurulduğu açıklandı. Fransa İçişleri Bakanı ise olaylarda 1000 kişinin gözaltına alındığı, 45 bin polis ve jandarmanın görevde olduğunu kaydetti. Gösterilerin dördüncü gününde polis ile protestocular arasında çıkan arbedede 1 kişi hayatını kaybetti.