Gazze zulmünün içler açısı görüntüleri: Filistinli anne yürekleri yaktı! Oğlunun kemiklerine böyle sarıldı | Video
Katil İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin'de yaptığı soykırım türlü korkunç manzaralara sahne oldu. Pazar günü Hamas'la yapılan ateşkesin yürürlüğe girmesiyle Siyonistlerin saldırıları durmuş olsa da Gazze'den geriye kalanlar vicdanları sızlattı. Anlaşmanın uygulamaya koyulmasıyla evine dönen bir annenin, oğlunun ölü bedeninin kalıntılarına sarılması en iç parçalayıcı görüntülerden biri oldu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:51
00:14
12:36
ABD Başkanı Donald Trump yemin ederek göreve başlıyor 20.01.2025 | 17:52
09:49
Suriye'de tarihi an! Halep Konsolosluğu'na Türk bayrağı çekildi | Video 20.01.2025 | 12:17
01:17
10:26
00:08
Rusya’dan Ukrayna’ya füze saldırısı: 4 ölü | Video 17.01.2025 | 17:00
01:02
06:32
Jeff Bezos’un Blue Origin roketi başarılı bir şekilde fırlatıldı | Video 16.01.2025 | 12:10
00:22
00:34
Endonezya'da yanardağ alarmı: 3 bin kişi tahliye ediliyor | Video 16.01.2025 | 10:45
04:35
California’da çıkan yangında kundaklama şüphesi! 1 gözaltı | Video 16.01.2025 | 10:45
00:34
Endonezya'da yanardağ alarmı: 3 bin kişi tahliye ediliyor | Video 16.01.2025 | 10:07
03:01
02:09
İdlib kırsalında terör örgütü DEAŞ'a İHA saldırısı | Video 16.01.2025 | 08:50
02:31
00:31
İran’da eğitim uçağı düştü: 3 ölü | Video 15.01.2025 | 14:54
00:45
00:49
Galler Prensesi Kate Middleton kanseri yendi | Video 15.01.2025 | 12:23
03:11
Tayland'da Türk vatandaşını gasp eden 3 Türk ülkeden kaçtı | Video 15.01.2025 | 12:23