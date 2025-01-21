Gazze zulmünün içler açısı görüntüleri: Filistinli anne yürekleri yaktı! Oğlunun kemiklerine böyle sarıldı | Video

Katil İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin'de yaptığı soykırım türlü korkunç manzaralara sahne oldu. Pazar günü Hamas'la yapılan ateşkesin yürürlüğe girmesiyle Siyonistlerin saldırıları durmuş olsa da Gazze'den geriye kalanlar vicdanları sızlattı. Anlaşmanın uygulamaya koyulmasıyla evine dönen bir annenin, oğlunun ölü bedeninin kalıntılarına sarılması en iç parçalayıcı görüntülerden biri oldu.