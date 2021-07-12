Güney Afrika'da Zuma'nın hapsedilmesi sonrası başlayan ayaklanma 4'üncü gününde | Video
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde hapisteki eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın affedilmesi talebiyle 9 Temmuz'da başlayan ayaklanmalar 4'üncü gününe girdi.