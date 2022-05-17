Video Dünya Hindistan'da "Flamingo Festivali" | Video
Hindistan'da

Hindistan'da "Flamingo Festivali" | Video

17.05.2022 | 11:19

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hindistan’da Flamingo Festivali | Video 02:39
Hindistan'da "Flamingo Festivali" | Video 17.05.2022 | 11:19
Rus kuşatmasındaki Azovstal fabrikasından 264 Ukraynalı asker tahliye edildi | Video 01:21
Rus kuşatmasındaki Azovstal fabrikasından 264 Ukraynalı asker tahliye edildi | Video 17.05.2022 | 10:04
Pakistan’da patlama: 1 ölü, 12 yaralı | Video 01:37
Pakistan’da patlama: 1 ölü, 12 yaralı | Video 17.05.2022 | 08:53
Ünlü fenomenden şoke eden hareket! Araçların vızır vızır geçtiği sırada göğsünü açtı | Video 00:12
Ünlü fenomenden şoke eden hareket! Araçların vızır vızır geçtiği sırada göğsünü açtı | Video 16.05.2022 | 15:44
Azerbaycan TEKNOFEST’e hazırlanıyor | Video 05:17
Azerbaycan TEKNOFEST'e hazırlanıyor | Video 16.05.2022 | 14:11
Malta’da 600 horoz birincilik için yarıştı | Video 01:38
Malta'da 600 horoz birincilik için yarıştı | Video 16.05.2022 | 13:25
Ukrayna’nın vurduğu Rus gemisinin battığı anların ses kaydı ortaya çıktı | Video 00:42
Ukrayna'nın vurduğu Rus gemisinin battığı anların ses kaydı ortaya çıktı | Video 16.05.2022 | 12:08
Eyfel Kulesi en hareketli günlerini yaşıyor | Video 02:34
Eyfel Kulesi en hareketli günlerini yaşıyor | Video 16.05.2022 | 11:29
Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Bir anda beliren pembe tişörtlü adam nereden çıktı? | Video 00:43
Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Bir anda beliren pembe tişörtlü adam nereden çıktı? | Video 16.05.2022 | 11:13
Irak’ta kum fırtınası nedeniyle uçuşlar iptal! Resmi tatil ilan edildi | Video 01:52
Irak’ta kum fırtınası nedeniyle uçuşlar iptal! Resmi tatil ilan edildi | Video 16.05.2022 | 10:09
Ukrayna, Rus ordusunu engellemek için bir köprüyü daha havaya uçurdu | Video 00:11
Ukrayna, Rus ordusunu engellemek için bir köprüyü daha havaya uçurdu | Video 16.05.2022 | 08:47
Meksika’da inanılmaz görüntü! Sudan sıçrayan balina tekneye çarptı: 2 yaralı | Video 00:38
Meksika’da inanılmaz görüntü! Sudan sıçrayan balina tekneye çarptı: 2 yaralı | Video 16.05.2022 | 08:47
NATO Genel Sekreter Yardımcısı Geoana: “Çabalarımız, çatışmanın tırmanmasını önlemek için” | Video 05:54
NATO Genel Sekreter Yardımcısı Geoana: “Çabalarımız, çatışmanın tırmanmasını önlemek için” | Video 15.05.2022 | 13:41
Katliama böyle gitmiş! ABD’deki süpermarket saldırısının görüntüleri ortaya çıktı | Video 06:08
Katliama böyle gitmiş! ABD'deki süpermarket saldırısının görüntüleri ortaya çıktı | Video 15.05.2022 | 13:11
Görüntüler ortaya çıktı! Rusya’nın fosfor bombaları Mariupol’ün son kalesine yağıyor | Video 00:35
Görüntüler ortaya çıktı! Rusya'nın fosfor bombaları Mariupol'ün son kalesine yağıyor | Video 15.05.2022 | 12:56
ABD’de dehşet! Canlı yayın açtı, süpermarketi kana buladı | Video 01:31
ABD'de dehşet! Canlı yayın açtı, süpermarketi kana buladı | Video 15.05.2022 | 12:18
ABD’de korkunç olay! Uçak köprüye düştü! Yaralılar var | Video 00:47
ABD'de korkunç olay! Uçak köprüye düştü! Yaralılar var | Video 15.05.2022 | 09:36
Eski Pakistan Başbakanı Khan: Beni öldürmek için suikast planlandı” | Video 03:51
Eski Pakistan Başbakanı Khan: "Beni öldürmek için suikast planlandı” | Video 15.05.2022 | 08:39
Çin’de sel nedeniyle sokaklar sular altında kaldı | Video 00:42
Çin’de sel nedeniyle sokaklar sular altında kaldı | Video 13.05.2022 | 15:09
Çin’de sel nedeniyle sokaklar sular altında kaldı | Video 00:42
Çin’de sel nedeniyle sokaklar sular altında kaldı | Video 13.05.2022 | 14:38

Hindistan'ın Mumbai kentinde göçmen kuşların ve yaşam alanlarının korunmasına yönelik dikkat çekmek amacıyla Flamingo Festivali düzenlendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Hindistan'ın Mumbai kentinde Dünya Göçmen Kuşlar Günü'nde Flamingo Festivali düzenlendi. Göçmen kuşların ve yaşam alanlarının korunma ihtiyaçlarına dikkat çekilen festivale ilgi büyük oldu. Mayıs ve Ekim ayları olmak üzere her yıl iki kez düzenlenen festivale katılan ziyaretçiler, göçmen kuşların karşılaştığı tehditler, ekolojik önem ve uluslararası iş birliği ihtiyacı konusunda bilgilendirildi. Ziyaretçiler aynı zamanda bahçe içinde bulunan ve flamingo fotoğraflarından oluşan sergiyi de gezme imkanı buldu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA