Hindistan'da "Flamingo Festivali" | Video

Hindistan'ın Mumbai kentinde göçmen kuşların ve yaşam alanlarının korunmasına yönelik dikkat çekmek amacıyla Flamingo Festivali düzenlendi.

Hindistan'ın Mumbai kentinde Dünya Göçmen Kuşlar Günü'nde Flamingo Festivali düzenlendi. Göçmen kuşların ve yaşam alanlarının korunma ihtiyaçlarına dikkat çekilen festivale ilgi büyük oldu. Mayıs ve Ekim ayları olmak üzere her yıl iki kez düzenlenen festivale katılan ziyaretçiler, göçmen kuşların karşılaştığı tehditler, ekolojik önem ve uluslararası iş birliği ihtiyacı konusunda bilgilendirildi. Ziyaretçiler aynı zamanda bahçe içinde bulunan ve flamingo fotoğraflarından oluşan sergiyi de gezme imkanı buldu.