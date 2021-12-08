İngiltere Başbakanı Johnson’un eski sekreterinden yasağa rağmen yılbaşı partisi şakası | Video

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Nisan ayına kadar sekreterliğini yapan Downing Street personeli Allegra Stratton’un geçtiğimiz yıl korona virüs yasaklarına rağmen Başbakanlık ofisinde yeni yıl partisi yapıldığına ilişkin görüntüleri kısa sürede ülkenin gündeminde yer aldı.

İngiltere'de yayın yapan ITV kanalının Başbakan Boris Johnson'ın Nisan ayına kadar sekreterliğini yapan Downing Street personeli Allegra Stratton'un geçtiğimiz yıl kaydedilen görüntüleri tepki çekti. Basın toplantısında gazeteci gibi davranan meslektaşlarının sorularını yanıtlayan Stratton'a sosyal medyada yılbaşı partisi düzenlendiğine dair ifadelerin yer aldığı ve bunları görüp görmediği soruldu. Stratton'un şakayla karışık verdiği, "Ben eve gittim" yanıtı tepkilerin hedefi oldu. İngiltere'de korona virüs yasaklarının geçerli olduğu dönemde Başbakanlıkta yılbaşı partisi gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Yılbaşı partisinden 4 gün sonra 22 Aralık 2020'de gerçekleştirilen basın toplantısında Stratton, "Bu bir kurgusal iş toplantısıydı ve sosyal mesafeye uygun değildi" diyerek şakasını sürdürdü.

Başbakanlık tarafından ısrarla yapılmadığı ifade edilen yılbaşı partisinin gerçekleştirildiği tarihlerde hükümet yılbaşı partisi yapılmaması ve gerekli olmadıkça iki veya daha fazla kişinin kapalı alanda durmasını yasaklamıştı.

Öte yandan, İşçi Partisi milletvekillerinden David Lammy, yaşanan olayların ardından başbakanın istifasını istemekten vazgeçtiğini ama tüm Londralılardan özür dilemesi gerektiğini söyledi. Ayrıca Lammy, bu videonun doktor ve sağlık çalışanlarının "yüzüne bir tekme" olarak nitelendirdi.