Video Dünya İngiltere’yi sel vurdu! Metro ve tren seferleri iptal edildi | Video
İngiltere’yi sel vurdu! Metro ve tren seferleri iptal edildi | Video

İngiltere’yi sel vurdu! Metro ve tren seferleri iptal edildi | Video

18.08.2022 | 08:39

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İngiltere'nin güney bölgelerinde etkisini gösteren şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen sel nedeniyle metro ve tren seferleri iptal edildi.

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İngiltere'nin başkenti Londra da dahil olmak üzere ülkenin güney bölgelerindeki şehir ve kasabalarda şiddetli yağış nedeniyle sel meydana geldi. Ülke genelinde haftalarca süren sıcak ve kuru havanın ardından özellikle güneydoğu bölgesini etkisi altına alan şiddetli yağış nedeniyle oluşan selde yollar sular altında kaldı, ulaşım aksadı.

İngiltere Meteoroloji Ofisi, ülkenin güney kesimleri için sarı renkli hava uyarısı yayınlarken, Londra'nın güneyinden Brighton'a doğru ilerleyen ve kıyı şeridi boyunca devam eden güneydoğu bölgeleri için kehribar rengi fırtına uyarısında bulundu. Meteoroloji Ofisi, yağış nedeniyle meydana gelen aksamaların bugün geç saatlere kadar devam edeceğini ve sel sularından kaynaklanan hayati tehlike alarmının saat 22.00'ye kadar devam edeceğini açıkladı.

Şiddetli yağış nedeniyle başkent Londra'daki tren ve metro istasyonlarını su basması nedeniyle seferler iptal edildi. Şiddetli yağış ayrıca evleri ve iş yerlerini vurdu. İnsanlar, binalarda ve arabalarında mahsur kaldı. Londra'nın Islington ilçesinde yer alan bir tiyatro salonunda yağış nedeniyle binanın su sızdırması üzerine seyirciler ve oyuncular tahliye edildi.

Ülkenin Nottinghamshire bölgesinde yer alan Worksop adlı kasabada da şiddetli yağışlar sele neden oldu. Sel nedeniyle tren ve otobüs seferleri askıya alındı. Bölge sakinleri, yağışın çok fazla hasara neden olduğunu söyledi. Nottinghamshire İtfaiye ve Kurtarma Servisi, kasabada "selle ilgili 3 farklı olaya" müdahale ettiğini ve bunların sular içinde kalmış bir ev ve sel suyunda mahsur kalan arabalarla ilgili olduğunu aktardı.

İngiltere Çevre Ajansı ise bölge sakinlerine, "Lütfen nehir kenarlarındaki alçak patikaları kullanmaktan kaçının ve nehir sularının yükselmesinden etkilenmemek için yeni seyahat rotaları belirleyin" uyarısında bulundu.

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