İran’da Çarşamba Suri kutlamalarında 19 kişi öldü, 5 bin 568 kişi yaralandı | Video 19.03.2025 | 14:32 İran'da Hicri Şemsi takvime göre yılın son çarşamba gecesi yapılan "Çarşamba Suri" kutlamalarında şu ana kadar 19 kişi öldü, 5 bin 568 kişi de yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İran'da Nevruz Bayramı öncesi Hicri Şemsi takvime göre yılın son çarşamba gecesi yapılan "Çarşamba Suri" kutlamaları yine can aldı. Ülke genelinde gerçekleştirilen kutlamalarda halk ateş yakarak üzerinden atladı, havai fişek ve maytaplarla birlikte el yapımı patlayıcılar kullandı. İran Acil Durum Merkezi Sözcüsü Babek Yektaperest, şu ana kadar 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 568 kişinin yaralandığını belirtti.

Kutlamalar öncesinde patlayıcı madde hazırlıkları sırasında 6 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Yektaperest, yaralılardan 338'inin uzuv kaybı yaşadığını, bin 557'sinin gözlerinden yaralandığını ve bin 531 kişide ciddi yanıkların meydana geldiğini ifade etti. En fazla yaralanma vakasının bin 49 kişiyle Tahran, 866 kişiyle Doğu Azerbaycan ve 620 kişiyle Batı Azerbaycan eyaletlerinde görüldüğünü belirten Yektaperest, olaylar sırasında 14 ambulansın zarar gördüğünü ve bu nedenle bazı yaralıların ambulans içinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

İran'da Çarşamba Suri kutlamaları, her yıl çok sayıda kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden oluyor.