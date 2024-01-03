İran'daki terör saldırısı anı kamerada | Video
İran'ın Kirman eyaletinde Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında meydana gelen iki patlamada 73 kişinin hayatını kaybettiği, 171 kişinin yaralandığı bildirildi. İran medyası patlamaların terör saldırısı olduğunu duyurdu.
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