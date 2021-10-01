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İran’ın Azerbaycan sınır hattında

İran’ın Azerbaycan sınır hattında "Hayber Fatihleri" askeri tatbikat başladı | Video

01.10.2021 | 13:17

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İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Kivmeres Haydari, Azerbaycan sınır hattında başlayan askeri tatbikata ilişkin yaptığı açıklamada “Hiçbir komşu ülkenin topraklarında gözümüz yok. Ama sınırlarımızda İsrail rejimi ve DAEŞ terör örgütünün varlığına tahammül etmeyiz” dedi.

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İran'ın Azerbaycan sınır hattında "Hayber Fatihleri" adını verdiği askeri tatbikat başladı. Tatbikat, İran ordusu kara kuvvetleri tarafından gerçekleştirilirken savaş helikopterleri ve İHA'lar da tatbikata destek verdi. "Hayber Fatihleri" adı verilen tatbikatın bu yıl içerisinde İran'ın gerçekleştirdiği en büyük tatbikat olduğu ifade edildi. Tatbikatta belirlenen askeri hedefler top atışları ve İHA'lar ile yok edilirken, kara birliklerinin askeri operasyonlarına savaş helikopterleri ile destek verildi.

Tatbikata öncülük eden İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Kivmeres Haydari, gerçekleştikleri tatbikatın hiçbir ülke için tehdit taşımadığını belirterek, "Hiçbir komşu ülkenin topraklarında gözümüz yok. Ama sınırlarımızda İsrail rejimi ve DAEŞ terör örgütünün varlığına tahammül etmeyiz" dedi.
Haydari, "Hiçbir zaman İran olarak komşu ülkelerin topraklarına saldırgan bir tutum içerisinde olmadık. Aksine her zaman savunma pozisyonundaydık. Her daim Azerbaycan toprağı olan Karabağ'ın Ermenistan tarafından işgal edildiğini belirttik ve bunun bir işgal olduğu üzerinde durduk. Gerçekleştiğimiz tatbikat ise ordumuzun askeri kapasite ve hazırlığını test etmek içindir" ifadelerini kullandı.

"KUZEY SINIRLARIMIZA NÜFUS ETMEYE ÇALIŞAN YABANCILAR VAR"
İsrail rejiminin bölgede varlık gösterdiğini belirten Haydari, "Bölge güvenliğini tehdit etmek ve istikrarı bozmak amacıyla dışarıdan kuzey sınırlarımıza nüfus etmeye çalışan yabancılar var. Bunların başında İsrail rejimi geliyor. Bu nedenle kuzey sınırlarımızdaki askeri hassasiyetimiz arttı ve İsrail rejiminin buradaki faaliyetlerini gözlemliyoruz" dedi.

AZERBAYCAN İRAN'IN ASKERİ TATBİKATINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran'ın daha önceden gerçekleşeceğini duyurduğunu askeri tatbikata Tahran yönetimini hedef alarak sert tepki göstermişti. Aliyev, İran'ın gerçekleştiği askeri tatbikatının zamanlamasına işaret ederek, "Neden Karabağ, Ermenistan işgali altında iken bu tatbikatları yapmadınız. Ve neden şimdi yapıyorsunuz?" ifadesini kullanmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in tatbikat eleştirisine ilişkin, "Kendi sınırlarımız içerisinde askeri tatbikat gerçekleştirmek egemenlik hakkımızdır" ifadelerini kullanmıştı.

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