Video Dünya İşgal altındaki Filistin'de sinagog ayini sırasında tribün çöktü: 2 ölü, 50 yaralı

İşgal altındaki Filistin'de sinagog ayini sırasında tribün çöktü: 2 ölü, 50 yaralı

İşgal altındaki Filistin'de sinagog ayini sırasında tribün çöktü: 2 ölü, 50 yaralı
17.05.2021 | 09:24

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Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin bulunduğu Givat Ze'ev'deki sinagogda ayin sırasında tribünün çökmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı bildirildi.

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Filistin'de Batı Şeria bölgesindeki Yahudi yerleşimcilerin bulunduğu Givat Ze?ev'deki sinagogda ayin sırasında tribün çöktü. Meydana gelen olayda 12 yaşındaki bir çocuk ve 50 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği, 10?u ağır 50 kişinin yaralandığı ifade edildi. Yerel medya ayin sırasında sinagogda 600'den fazla kişinin olduğunu ifade ederek, Olay yerine çok sayıda polis ve ambulansın sevk edildiğini aktardı. Yaralıların Batı Şeria?daki hastanelere kaldırıldığı ifade edildi.

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