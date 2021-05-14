İşgalci İsrail, Gazze Şeridi'ne hava ve kara harekatı başlattı | Video

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı hava ve kara harekatı kapsamında hava saldırıları ve topçu atışları ile birçok sivili hedef alırken, saldırı sonucu birçok bina hasar gördü. Gazze genelinde ise elektrikler kesildi.

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik saldırıları devam ediyor. Gazze Şeridi'ne hava ve kara harekatı başlatan İsrail güleri, bölgede sivillerin bulunduğu sokak ve binaları hedef aldı. İsrail güçleri, harekat kapsamında Gazze Şeridi'ne uçak ve helikopterlerle art arda hava saldırıları düzenledi. Hamas yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, başlatılan harekat kapsamında 150'den fazla İsrail hava saldırısının gerçekleştiği ifade edildi. Patlamaların gökyüzünü aydınlattığı saldırıda birçok bina hasar görürken, sokaklar ise savaş alanına döndü.

Hamas sözcüsü yaptığı açıklamada, "Suçlu düşman, sabotaj ve yıkım amaçlı baskınlar düzenliyor. Motivasyonları, direnişle yüzleşememeleridir. İnşallah bu, direnişin kabiliyetlerini hiçbir şekilde etkilemeyecek" ifadelerini kullandı.

TOPÇU BOMBARDIMANI BAŞLADI

Gazze Şeridi'ne yönelik başlatılan harekat kapsamında İsrail güçleri, bölgede sivilleri hedef alan topçu bombardımanına başladı. İsrail güçlerine ait birçok tank ve topçu birliklerinin katıldığı ve sivillerin hedef alındığı saldırıda birçok bina hasar gördü.

CAN KAYBI 109'A YÜKSELDİ

Sivilleri hedef alan hava saldırılarının ardından Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, can kaybı sayısının 109'a, yaralı sayısının ise 621' yükseldiği belirtildi. Hayatını kaybedenlerden 28'inin çocuk, 15'nin ise kadın olduğu ifade edildi.

"BU OPERASYON GEREKTİĞİ SÜRECE DEVAM EDECEK"

Gazze Şeridi'ne yönelik başlatılan hava ve kara harekatı hakkında Başbakan Binyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Hamas'a ağır bir bedel ödeteceğini ve gerektiği sürece operasyonlara devam edeceğini belirtti. Netanyahu, "Hamas'a çok ağır bir bedel ödeteceğimizi söyledim, bunu yapıyoruz ve büyük bir güçle devam edeceğiz. Son söz henüz söylenmedi ve bu operasyon gerektiği sürece devam edecek" dedi.

İSRAİL'İN BİRÇOK KENTİNDE SİREN SESLERİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırmasının ardından İsrail'in birçok kentinde siren sesleri yeniden çalmaya başladı. Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, Aşkelon, Aşdod, Beersheba ve Sderot'a en az 100 füzeyle saldırı düzenledikleri duyuruldu.

İsrailli yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından atılan roketlerin bazılarını durdurduğu, fakat Aşkelon kentine roketlerin düşmesi sonucu pek çok mahallede elektriklerin kesildiği bildirilirken, kentte 7 katlı bir bianya roket isabet ettiği aktarıldı.

AŞKELON'DA 3 KİŞİ YARALANDI

İsrailli sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Aşkelon'a düzenlenen roket saldırısında 3 kişinin yaralandığı belirtildi. Israil ulusal acil servisi Magen David Adom tarafından yapılan açıklamada, yaralananlardan 50'li yaşlarında bir erkeğin karnına şarapnel isabet etmesi sonucu durumunun ciddi olduğunu ve 90 yaşındaki bir erkeğin ise kafa travmasıyla hafif yaralandığını ve 60 yaşında bir erkeğin ise ağır yaralı olduğunu belirtildi.

"BM GÜVENLİK KONSEYİ PAZAR GÜNÜ İSRAİL VE GAZZE'DEKİ DURUMU GÖRÜŞMEK ÜZERE TOPLANACAK"

ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield yaptığı açıklamada, "BM Güvenlik Konseyi pazar günü İsrail ve Gazze'deki durumu görüşmek üzere toplanacak" ifadelerini kullandı. ABD'nin gerilimi azaltmak adına diplomasi yürüteceğine dikkat çeken Thomas-Greenfield, "ABD, gerilimleri azaltmaya çalışmak adına en üst düzeyde aktif olarak diplomasi yürütmeye devam edecek" dedi.

Ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki Yakın Doğu İşleri Bürosunda İsrail ve Filistin İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Hady Amr'ın, her iki tarafla da ateşkes sağlanması amacıyla görüşmek üzere İsrail'e yola çıktığı ifade edildi.

ABD, 120 PERSONELİNİ İSRAİL'DEN TAHLİYE ETTİ

ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgede devam eden şiddet olayları nedeniyle önlem olarak, ABD Hava Kuvvetlerine ait C-17 nakliye uçağı ile yaklaşık 120 personelini İsrail'den tahliye ettiği kaydedildi

ABD, VATANDAŞLARINI İSRAİL'E SEYAHAT ETMEMELERİ KONUSUNDA UYARDI

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ile Hamas arasında devam eden şiddet çatışmalar nedeniyle İsrail, Batı Şeria ve Gazze için Seyahat Uyarısı seviyesinin yükseltildiği belirtildi. Korona virüs (Covid-19) vakalarında yaşanan azalma sonucu "Seviye 2'ye" düşürülen Seyahat Uyarısı'nın, "Seviye 3'e" yükseltildiğini belirten Bakanlık, "Roketler Gazze çevresini ve Kudüs dahil, güney ve orta İsrail'deki bölgeleri etkilemeye devam ediyor. İsrail genelinde protesto ve şiddet olaylarında belirgin bir artış yaşandı. Son şiddet olayları arasında vandalizm, taş fırlatma, araçların yakılması ve yoldan geçenlere saldırılar yer alıyor. Protestolar ve şiddet, hemen hemen hiçbir uyarı olmadan meydana gelmeye devam edebilir" ifadelerini kullandı.

Ayrıca ABD vatandaşlarına yönelik seyahat tavsiyesinde bulunan Bakanlık, "İsrail, Batı Şeria ve Gazze için Seyahat Uyarısı şu anda ABD vatandaşlarına, silahlı çatışma ve sivil huzursuzluk nedeniyle İsrail'e seyahat etmeyi yeniden değerlendirin ve İsrail Hükümeti tarafından başlatılan Covid-19, seyahat kısıtlamaları ve karantina prosedürleri nedeniyle İsrail'e karşı daha dikkatli olmayı, Filistin Yönetimi tarafından Covid-19 seyahat kısıtlamaları ve karantina prosedürleri nedeniyle Batı Şeria'ya seyahat etmemeyi ve Covid-19, terörizm, sivil kargaşa ve silahlı çatışma nedeniyle Gazze'ye gitmeyi tavsiye ediyor " dedi.

"ŞU ANDA GAZZE ŞERİDİ'NDE IDF KARA BİRLİĞİ YOK"

Gazze Şeridi'ne başlatılan harekatın ilk dakikalarında ordu tarafında yapılan yanlış açıklama nedeni ile tüm dünya İsrail birliklerinin Gazze şeridine geçtiğini sanmasının ardından İsrail ordusu yeni açıklama yaptı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde kara birliklerinin olmadığı ifade edildi. IDF, "Şu anda Gazze Şeridi'nde IDF kara birliği yok. IDF hava ve kara kuvvetleri Gazze Şeridi'ndeki hedeflere saldırıyor" ifadelerini kullandı.

"GAZZE VE İSRAİL'DEKİ DÜŞMANLIKLARIN DERHAL DURDURULMASI İÇİN ÇAĞRIDA BULUNUYORUM"

Filistin ve İsrail arasında yaşanan şiddetli çatışmalar devam ederken, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'na duyduğu saygıdan dolayı İsrail ve Hamas'a düşmanlıklarını durdurmaları yönünde çağrıda bulundu. Guterres, "Bayram ruhunun hatırına, Gazze ve İsrail'deki düşmanlıkların derhal hafifletilmesi ve durdurulması için çağrıda bulunuyorum. Zaten çok fazla masum sivil öldü. Bu çatışma ancak tüm bölgede radikalleşmeyi ve aşırılığı artırır" dedi.

BATI ŞERİA'DA GAZZE'YE DESTEK PROTESTOLARI

Batı Şeria'nın Nablus, Cenin, El-Halil, Tulkarim ve Kalkilya'da Gazze'ye destek protestoları için Filistinliler sokaklara döküldü. Bazı şehirlerde halk araçları ile konvoylar oluştururken, bazılarında ise meydanlar toplanığ israil karşıtı ve Gazze'ye destek sloganları attılar. El Halil'de ise Filistinli protestocular ile İsrail polisi arasında çatışma çıktı.

LÜBNAN'DAN İSRAİL'E 3 ROKET ATILMIŞTI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları devam ederken, Lübnan'dan İsrail'e roket saldırısı düzenlenmişti. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından dün yapılan açıklamada, Güney Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine 3 adet roket atıldığı bildirilirmiş, roketlerin ise boş alana düştüğü aktarılmıştı.

İsrail medyasında yer alan haberlerde, roket saldırısında hava savunma sistemlerinin devreye girmediği ve bölgede sirenlerin çalmadığını ifade edilmiş, olayda ise ölen ya da yaralanan bildirilmemişti. Lübnanlı bir askeri kaynak basına verdiği demeçte, roketlerin Hizbullah tarafından değil Filistinli bir grup tarafından fırlatıldığını iddia etmişti.