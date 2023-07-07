Video Dünya İspanya’yı sel vurdu! Aracının üstünde mahsur kalan kadın böyle yardım bekledi | Video
İspanya’yı sel vurdu! Aracının üstünde mahsur kalan kadın böyle yardım bekledi | Video

İspanya’yı sel vurdu! Aracının üstünde mahsur kalan kadın böyle yardım bekledi | Video

07.07.2023 | 08:38

İspanya’nın Zaragoza kentini sel vurdu. Sel sularında mahsur kalan bir kişi, aracın üzerinde yardım bekledi.

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İspanya'nın Zaragoza kentinde yerel saatle 18.00 sularında etkili olan ve yaklaşık 1 saat süren şiddetli yağış sele neden oldu. Çok sayıda kişi sel sularında mahsur kalırken, araçlar sel sularında sürüklendi. Barselona ile Zaragoza arasındaki tren trafiği bir süreliğine askıya alınırken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Kentteki ulaşım ise felç oldu.

ARACIN ÜZERİNDE YARDIM BEKLEDİ
Cadde ve sokakların göle döndüğü kentte bir kişi, sel sularının ortasında aracın üzerine çıkarak yardım bekledi. İtfaiye ekiplerinin bölgeye gelmesi ile araç üstündeki kişi sel sularına kapılmaktan kurtarıldı. Selde şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.

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