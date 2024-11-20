İsrail Gazze’de sivilleri ve kurtarma ekiplerini hedef aldı: 13 ölü, çok sayıda yaralı

İsrail’in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye şehrine düzenlediği saldırıda en az 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Sabra mahallesinde çalışan kurtarma ekiplerine yönelik İsrail saldırısında ise 1 personelin öldüğü açıklandı. Her iki saldırıda da çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.