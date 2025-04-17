Video Dünya İsrail, Gazze'de sivillerin barındığı çadırları vurdu! En az 10 ölü, çok sayıda yaralı | Video
İsrail, Gazze'de sivillerin barındığı çadırları vurdu! En az 10 ölü, çok sayıda yaralı | Video

İsrail, Gazze'de sivillerin barındığı çadırları vurdu! En az 10 ölü, çok sayıda yaralı | Video

17.04.2025 | 09:04

İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin barındığı çadırlara saldırı düzenledi. Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 10 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

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Gazze'de sivilleri hedef almayı sürdüren İsrail, katliamlarına bir yenisini daha ekledi. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu daha önce "güvenli bölge" ilan ederek yüz binlerce insanı zorla göç ettirdiği Han Yunus şehrinin batısında bulunan El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin barındığı çadırlara saldırı düzenledi. Saldırının ardından alevlere teslim olan çadırlarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırı sonrasında yaşanan dehşet anları kameralara yansıdı. İsrail ordusundan saldırının amacına dair açıklama yapılmadı.

GAZZE'DE ÖLÜ SAYISI 51 BİNİ AŞMIŞTI
İsrail, Gazze'deki ateşkesi 18 Mart'ta tek taraflı olarak bozarak katliamlarına yeniden hız kazandırmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 51 bin 25'e, yaralananların sayısının 116 bin 432'ye ulaştığı bildirilmişti.

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