Video Dünya İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’ya düzenlediği 3’üncü baskında 6 kişi yaralandı | Video
İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’ya düzenlediği 3’üncü baskında 6 kişi yaralandı | Video

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’ya düzenlediği 3’üncü baskında 6 kişi yaralandı | Video

06.04.2023 | 09:22

İsrail güçlerinin son 24 saatte Mescid-i Aksa’ya düzenlediği 3’üncü baskında 6 kişi yaralandı.

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İsrail güçlerinin teravih ve sabah namazlarının ardından akşam saatlerinde Mescid-i Aksa'ya düzenlediği 3'üncü baskında 6 kişi yaralandı. Filistin Kızılay'ı, yaralılardan 2'sinini hastaneye kaldırıldığını aktardı. Mescid-i Aksa'nın İsrail güçleri tarafından boşaltıldığı belirtildi.

MESCİD-İ AKSA BASKINLARI
Fanatik Yahudilerin Pesah Bayramı nedeniyle baskın düzenleme ve kurban kesme çağrılarının ardından teravih namazı sonrası Filistinliler, Mescid-i Aksa'nın içindeki Kıble Mescidi'ne sığınmıştı. Filistinliler İsrail polisinin içeri girmesini engellemek için Kıble Mescidi'nin kapılarını kapatmış, mescidin etrafını ablukaya alan İsrail polisi ise Filistinlileri dışarı çıkarmak için camları kırıp içeriye göz yaşartıcı gaz bombası atmıştı. Ortalığı savaş alanına çeviren İsrail polisi, Filistinli gruba ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı mermilerle müdahalede bulunmuş, bazılarını ise copla darp etmişti.
İsrail polisi ayrıca, Mescid-i Aksa'ya sabah namazından sonra ikinci kez baskın düzenlemişti. Namazın ardından İsrail karşıtı slogan atan Filistinli gruba müdahale eden İsrail polisi, bir kez daha kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanmıştı. Çıkan olaylarda 450 Filistinli gözaltına alınmıştı.

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