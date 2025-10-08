İsrail, Özgürlük Filosu'na müdahale etti! Saldırı anları kamerada | Video 08.10.2025 | 09:30 İsrail askerleri, Gazze'ye giden Özgürlük Filosu'na müdahale etti. İsrail askerleri canlı yayında gemiye çıktı, aktivistleri alıkoydu. VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail askerleri, Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkan 11 gemilik Özgürlük Filosu'na müdahale etti. Askerler, Gazze'ye 120 mil kala canlı yayında filonun amiral gemisi 'Vicdan Gemisi'ne müdahale etti. Telsizle anons yapan askerler, daha sonra gemiye çıktı. Bu sırada gemilerdeki aktivistler, önceden belirlenen acil durum protokollerine göre can yeleklerini giyip oturarak bekledi. Canlı yayında, gemilerdeki katılımcıların telefonları ile diz üstü bilgisayarlarını denize attıkları görüntüler de ekranlara yansıdı. Vicdan Gemisi'nden yapılan canlı yayında, filo sözcülerinden Kasım Aktağ, "Gemiler etrafımızı sardı, askerler gemiye çıkmak için yanaşıyor, bizleri asla unutmayın, gündemde tutun, birlik beraberliğimizi koruyalım" dedi. Gemiye çıkan askerler aktivistleri alıkoydu.