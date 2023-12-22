İsrail polisinden Kudüs'te gazetecilere müdahale | Video
Kudüs'te İsrail zulmü sürüyor. Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişlerini engelleyen İsrail polisi gazetecilere biber gazıyla saldırdı.
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