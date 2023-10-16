İsrailli polis canlı yayında muhabiri tehdit etti: "İyi şeyler söylesen iyi olur" | Video
Silahlı bir İsrail polisi, Al Arabi muhabiri Ahmed Darawsha'yı canlı yayında tehdit etti. Muhabirin ısrarla canlı yayında olduğunu söylemesine rağmen, "Umrumda değil. Ne anlatıyorsun sen burada? İyi şeyler söyleceksin anladın mı? Bütün Hamas militanlarını öldüreceğiz. Gazze'yi harabeye çevireceğiz." sözleriyle Al Arabi muhabiri Darawsha'yı tehditler savurdu. İşte o anlar...
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