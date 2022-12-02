Video Dünya Japonya’daki ABD savaş uçağı arıza nedeniyle iniş takımlarının üzerine çöktü | Video
Japonya’daki ABD savaş uçağı arıza nedeniyle iniş takımlarının üzerine çöktü | Video

Japonya’daki ABD savaş uçağı arıza nedeniyle iniş takımlarının üzerine çöktü | Video

02.12.2022 | 12:29

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Japonya’nın Kadena Hava Üssü’nde konuşlu ABD savaş uçağı, teknik arıza nedeniyle iniş takımlarının üzerine çöktü. Uçağın burun kısmının zarar gördüğü açıklanırken, pilotun yara almadığı öğrenildi.

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Dün Japonya'nın Okinawa adasındaki Kadena Hava Üssü'nde facianın eşiğinden dönüldü. Hava üssüne acil iniş yapan ABD'ye ait bir F-35B Lightning II savaş uçağının teknik arıza nedeniyle iniş takımlarının üzerine çöktüğü bildirildi. Kazada uçağın burun kısmının zarar gördüğü öğrenilirken, üstte konuşlu kurtarma timi ve itfaiye ekiplerinin olaya müdahale ederek pilotu kokpitten çıkardığı kaydedildi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

KISA PİSTLERDE KULLANILABİLİYOR
F-35 ailesinin kısa kalkış-dikey iniş yeteneğine sahip modeli olarak öne çıkan F-35B Lightning II, çok kısa pistlerden kalkış ve dikey iniş gerçekleştirebilmesi nedeniyle genelde uçak gemilerinde tercih ediliyor.

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