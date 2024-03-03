Video Dünya Kahire sokaklarında sergilenen klasik otomobiller ilgi gördü | Video
Kahire sokaklarında sergilenen klasik otomobiller ilgi gördü | Video

Kahire sokaklarında sergilenen klasik otomobiller ilgi gördü | Video

03.03.2024 | 14:47

Mısır'ın başkenti Kahire'de sergilenen klasik otomobiller büyük ilgi gördü.

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Mısır'ın başkenti Kahire sokaklarında klasik otomobiller sergilendi. Kahire'de Klasik Otomobil Topluluğu tarafından düzenlenen sergide 1985 yılından önce üretilen 65'ten fazla klasik araç yer aldı.

Klasik otomobil meraklılarını bir araya getiren etkinlikte klasik araç sürücüleri Kahire sokaklarında tur attı. Klasik Otomobil Topluluğu Başkanı İbrahim Al-Gazzar, etkinliğe büyük bir katılım gerçekleştiğini ifade ederek, "İnsanların Mısır'daki klasik otomobillerden haberdar olması için bu etkinliği düzenledik" dedi.

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