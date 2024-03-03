Kahire sokaklarında sergilenen klasik otomobiller ilgi gördü | Video

Mısır'ın başkenti Kahire sokaklarında klasik otomobiller sergilendi. Kahire'de Klasik Otomobil Topluluğu tarafından düzenlenen sergide 1985 yılından önce üretilen 65'ten fazla klasik araç yer aldı.

Klasik otomobil meraklılarını bir araya getiren etkinlikte klasik araç sürücüleri Kahire sokaklarında tur attı. Klasik Otomobil Topluluğu Başkanı İbrahim Al-Gazzar, etkinliğe büyük bir katılım gerçekleştiğini ifade ederek, "İnsanların Mısır'daki klasik otomobillerden haberdar olması için bu etkinliği düzenledik" dedi.