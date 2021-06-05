Video Dünya Kelbecer’de gazetecilerin hayatını kaybettiği mayın patlamasının görüntüleri ortaya çıktı

Kelbecer’de gazetecilerin hayatını kaybettiği mayın patlamasının görüntüleri ortaya çıktı

Kelbecer’de gazetecilerin hayatını kaybettiği mayın patlamasının görüntüleri ortaya çıktı
05.06.2021 | 12:07

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Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Kelbecer bölgesinde 2'si gazeteci 3 kişinin hayatını kaybettiği mayın patlamasının görüntüleri ortaya çıktı.

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Ermenistan askerlerinin işgal döneminde Kelbecer'de döşediği mayının dün patlaması sonucu 2'si gazeteci 3 Azerbaycanlı hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı. Ülkeyi yasa boğan olayın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, çekim yapmak için işgalden kurtarılan bölgelere giden gazetecileri taşıyan otobüsün Kelbecer'in Susuzluk köyü istikametinde toprak yolda seyir halindeyken mayının hedefi olduğu kameraya yansıyor. Otobüsün mayının üzerinden geçmesi sonucu meydana gelen patlamada büyük bir gürültü duyulduğu, otobüsün parçalarının etrafa savrulduğu görülüyor.


Dün saat 11.00 sıralarında meydana gelen patlama sonucu, Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZERTAC) muhabiri Meherrem İbrahimov, Azerbaycan Devlet Televizyonu (AZTV) kameramanı Sirac Abışov ve Susuzluk köyünden Arif Aliyev hayatını kaybetmişti.

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