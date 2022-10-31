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OTOMATİK OYNAT
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Kerkük’te araca yerleştirilen bomba infilak etti: 4’ü çocuk 7 yaralı | Video 31.10.2022 | 10:53
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Lunaparktaki eğlence faciaya döndü! Onlarca yaralı var | Video 30.10.2022 | 23:53
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Filipinler’de hastaneye yetişemeyen kadın Tuk-Tuk’ta doğum yaptı | Video 30.10.2022 | 23:20
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Dünya nükleer savaşa mı hazırlanıyor? | Video 30.10.2022 | 20:16
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Hindistan’da asma köprü çöktü: En az 78 ölü | Video 30.10.2022 | 18:56
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İngiltere'de mülteci merkezine bombalı saldırı | Video 30.10.2022 | 18:25
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İtalya’da yangın söndürme uçağı düştü: 2 ölü | Video 28.10.2022 | 15:23
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Polonya’da Sovyet döneminden kalma anıtlar yıkıldı | Video 28.10.2022 | 12:35
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Polonya'dan Bayraktar paylaşımı: "Geliyorlar" | Video 27.10.2022 | 12:18
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İtalya'da Meloni hükümeti Senato’dan güvenoyu aldı | Video 27.10.2022 | 10:05
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ABD'de otoyolda devrilen tanker alev topuna döndü | Video 26.10.2022 | 13:07
Irak’ın Kerkük şehrinde sivil araca yerleştirilen el yapımı bombanın infilak etmesi sonucu 4’ü çocuk 7 kişi yaralandı.