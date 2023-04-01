Kolombiya'daki Nevado del Ruiz Yanardağı'nda patlama riskine karşı uyarı yapıldı | Video
Kolombiya'daki Nevado del Ruiz Yanardağı'nda yaşanılan volkanik hareketlilik nedeniyle uzmanlar patlama riskine karşı uyarıda bulundu.
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