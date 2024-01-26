Video Dünya Lahey'de tarihi an! Katil İsrail ilk kez soykırımla yargılanacak | Video
Lahey'de tarihi an! Katil İsrail ilk kez soykırımla yargılanacak | Video

Lahey'de tarihi an! Katil İsrail ilk kez soykırımla yargılanacak | Video

26.01.2024 | 15:56

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 112 gündür devam ederken, can kaybı 26 bini aştı. Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika’nın İsrail’e karşı açtığı soykırım davasında ihtiyati tedbir talebine ilişkin kararını açıkladı. Divan İsrail'in dosyanın reddi talebini reddetti, İsrail soykırım suçlaması ile yargılanacak. Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki fiillerin işlenmesini önlemek için tüm tedbirleri alması gerektiğine, İsrail’in Soykırım Sözleşmesi'nde yasaklanan fiillerin işlenmemesi için gerekli önlemleri alması gerektiğine hükmetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Lahey’de tarihi an! Katil İsrail ilk kez soykırımla yargılanacak | Video 40:30
Lahey'de tarihi an! Katil İsrail ilk kez soykırımla yargılanacak | Video 26.01.2024 | 15:56
Stoltenberg’den Başkan Erdoğan’a teşekkür | Video 04:42
Stoltenberg'den Başkan Erdoğan'a teşekkür | Video 26.01.2024 | 15:39
Güney Koreli milletvekiline taşlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:52
Güney Koreli milletvekiline taşlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı | Video 26.01.2024 | 14:11
Düşen Ukraynalı askerleri taşıyan uçağın kara kutuları bulundu | Video 00:30
Düşen Ukraynalı askerleri taşıyan uçağın kara kutuları bulundu | Video 26.01.2024 | 14:05
A Haber canlı yayınında İsrail şiddeti! Namaz kılmak isteyenlere biber gazı | Video 34:41
A Haber canlı yayınında İsrail şiddeti! Namaz kılmak isteyenlere biber gazı | Video 26.01.2024 | 13:40
Gazze’de can kaybı 26 bini aştı | Video 00:43
Gazze'de can kaybı 26 bini aştı | Video 26.01.2024 | 12:42
Rusya’da petrol rafinerisinde yangın | Video 01:06
Rusya’da petrol rafinerisinde yangın | Video 25.01.2024 | 14:58
Lüks evleri soyan eski askerlerden oluşan çete çökertildi | Video 01:46
Lüks evleri soyan eski askerlerden oluşan çete çökertildi | Video 25.01.2024 | 14:19
ABD’nin askeri üssünü dev dalgalar vurdu | Video 01:04
ABD'nin askeri üssünü dev dalgalar vurdu | Video 25.01.2024 | 14:20
Japonya’da kar kalınlığı 50 santimetreyi aştı: 800 araç mahsur kaldı | Video 02:57
Japonya’da kar kalınlığı 50 santimetreyi aştı: 800 araç mahsur kaldı | Video 25.01.2024 | 10:50
Japonya’daki animasyon stüdyosu kundaklamasında idam kararı | Video 03:42
Japonya’daki animasyon stüdyosu kundaklamasında idam kararı | Video 25.01.2024 | 10:15
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: “Uçak kazasıyla ilgili BM’den acil toplantı talep ettik” | Video 03:07
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: “Uçak kazasıyla ilgili BM'den acil toplantı talep ettik” | Video 25.01.2024 | 08:41
Gazze’de ölen İsrail askerinin cenazesinde gerginlik | Video 00:41
Gazze’de ölen İsrail askerinin cenazesinde gerginlik | Video 25.01.2024 | 08:41
İran Cumhurbaşkanı Ankara’da! Başkan Erdoğan Reisi’yi böyle karşıladı | Video 09:55
İran Cumhurbaşkanı Ankara'da! Başkan Erdoğan Reisi'yi böyle karşıladı | Video 24.01.2024 | 15:02
Japonya’da şiddetli kar yağışı: Uçuşlar iptal edildi | Video 02:49
Japonya'da şiddetli kar yağışı: Uçuşlar iptal edildi | Video 24.01.2024 | 13:58
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarında can kaybı 18’e yükseldi | Video 03:21
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında can kaybı 18'e yükseldi | Video 24.01.2024 | 12:32
Rus uçağı düştü! 65 Ukraynalı esir öldü | Video 00:26
Rus uçağı düştü! 65 Ukraynalı esir öldü | Video 24.01.2024 | 13:15
ABD Başkanı Joe Biden Filistin protestolarından konuşamadı | Video 06:37
ABD Başkanı Joe Biden Filistin protestolarından konuşamadı | Video 24.01.2024 | 11:53
ABD, Irak’taki İran destekli milis gruplara ait 3 tesisi vurdu | Video 00:27
ABD, Irak'taki İran destekli milis gruplara ait 3 tesisi vurdu | Video 24.01.2024 | 10:34
Şanghay açıklarında Türk denizcilerin bulunduğu gemi battı! 21 denizci kurtarıldı | Video 00:51
Şanghay açıklarında Türk denizcilerin bulunduğu gemi battı! 21 denizci kurtarıldı | Video 24.01.2024 | 10:57

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA