Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 9 patlama | Video 23.04.2023 | 08:31 Meksika’da yer alan Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saat içinde 9 yeni patlama daha kaydedildi. Yanardağda sene başından beri yaşanan patlama sayısı 376’ya yükseldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi'nin (CENAPRED) yayınladığı Popocatepetl Yanardağı'nın günlük faaliyet raporuna göre, yanardağda son 24 saatte 9 yeni patlama gerçekleşti, 293 kez de gaz ve kül çıkışı kaydedildi. Raporda yanardağ ağzından çıkan küllerin rüzgarın etkisiyle güney ve güneydoğu yönlerine doğru yayıldığı bildirilirken, bu yöndeki yerleşim birimlerinde yaşayanlara sağlığa zararlı olan kül yağmurlarına karşı önlem almaları tavsiye edildi.

Yetkililer ayrıca Popocatepetl Yanardağı'ndaki patlayıcı faaliyetin orta ölçekte devam edeceğine dikkat çekerek vatandaşlara yanardağın kraterinden uzak durma uyarısında bulundu.

SENE BAŞINDAN BERİ TOPLAM 376 PATLAMA KAYDEDİLDİ

Son günlerde hemen her gün patlamanın gerçekleştiği Popocatepetl Yanardağı'nda bugün yaşananlarla birlikte bu yıl içerisinde meydana gelen patlamaların sayısı 376'ya yükseldi. Yanardağda 2022 yılı boyunca ise 113 patlama gerçekleşmişti.

Bir yılı aşkın bir süredir faaliyetlerinde artış görülen Popocatepetl Yanardağı, Manchester Üniversitesi bilim adamlarına göre önümüzdeki bir kaç yıl içinde büyük bir patlama gerçekleşmesi beklenen yanardağlar arasında beşinci sırada yer alıyor.