NASA OSIRIS-REx uzay aracının Bennu göktaşına iniş anına ait yeni görüntüler paylaştı | Video
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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından numune toplaması için Bennu göktaşına gönderilen OSIRIS-REx uzay aracının yeni görüntüleri yayınlandı.
NASA ekiplerinin numune toplaması için Bennu göktaşına gönderdiği OSIRIS-REx uzay aracının yeni görüntüleri yayınlandı. OSIRIS-REx uzay aracı 4 saatlik bir çalışmanın ardından Bennu göktaşındaki belirlenen bölgeye başarılı bir şekilde indirmeyi başardı. Yüzeyden en az 60 gram numune toplamak için gönderilen aracın asteroit yüzeyinden numune toplayıp toplayamadığı ise henüz bilinmiyor.