New York'ta yüzlerce kişi ellerinde kefenli bebek maketleriyle Gazze için yürüdü | Video
ABD'nin New York kentinde ateşkes talebiyle sokaklara dökülen yüzlerce gösterici, Gazzeli çocukları temsil eden kefenli maketlerle yürüyüş düzenledi.
İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 8 bin 800 Filistinli çocuk hayatını kaybetti.
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