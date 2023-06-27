Putin orduya seslendi: "İç savaşı fiilen durdurduk" | Video

Rusya'da Wagner krizinin yankıları sürüyor. 24 saat süren isyanın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Güvenlik Şirketi Wagner ve kurucusu Yevgeniy Prigojin ile ilgili kararını vermişti. Bu gelişmelerin yankıları sürerken Putin orduya seslendi. 'İç savaşın' fiilen durdurulduğunu belirten Putin, bu süreçte Ukrayna'dan asker çekmediklerini belirtti.